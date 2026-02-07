Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da 13 yaşındaki öğrenciye akran zorbalığı: Zorla diz çöktürüp özür dilettiler! Görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 7.02.2026 18:04 Son Güncelleme: 7.02.2026 18:25

Çorum’da 13 yaşındaki öğrenciye akran zorbalığı: Zorla diz çöktürüp özür dilettiler! Görüntüler ortaya çıktı

Çorum’da Mustafa Kemal Ortaokulu’nda eğitim gören 13 yaşındaki E.T.’nin, aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Olay anlarının cep telefonuyla kaydedilerek öğrencilerin bulunduğu WhatsApp gruplarında paylaşıldığı öne sürüldü.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da 13 yaşındaki öğrenciye akran zorbalığı: Zorla diz çöktürüp özür dilettiler! Görüntüler ortaya çıktı
  • ABONE OL

İddiaya göre olay, 5 Şubat Perşembe günü Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu'nun dışında meydana geldi. Etrafını saran öğrencilerin önünde diz çökmeye zorlanan E.T.'nin, kendisini darp ettiği iddia edilen 3 kız öğrencinin baskısıyla özür dilemeye mecbur bırakıldığı belirtildi.

TEHDİT EDİP DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Öğrencinin ayrıca iki kişiden daha özür dilemeye zorlandığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü. Yaşananların cep telefonu ile kaydedildiği ve görüntülerin öğrenciler arasında paylaşıldığı iddia edilirken, zorbalığa maruz kalan E.T.'nin daha sonra tehditler almaya devam ettiği belirtildi.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı ailesine anlatan E.T.'nin babası M.T.'nin durumu polise bildirerek şikâyetçi olduğu öğrenildi. Çorum Çocuk Şube Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından hastaneye götürülen E.T. hakkında hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu ve saçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüyü inceleyen ekipler, E.Y.'yi diz çöktürüp özür dilettikleri belirlenen 13 ve 14 yaşlarındaki 4 çocuk hakkında soruşturma başlattı. Çocukların olayda kullandığı 2 cep telefonuna da el konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da 13 yaşındaki öğrenciye akran zorbalığı: Zorla diz çöktürüp özür dilettiler! Görüntüler ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz