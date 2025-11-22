Çorum’da 2 araç vince çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum-İskilip kara yolunun Seydim köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Osman A.'nın kullandığı otomobil, trafoda bakım onarım yapmak amacıyla yol kenarına park edilmiş Rafet T. yönetimindeki vince arkadan çarptı. Çarpmanın hemen ardından aynı istikametten gelen Hüseyin Güngören idaresindeki otomobil de duramayarak vince çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Hüseyin Güngören, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hüseyin Güngören

Diğer sürücü Osman A. ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngören'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.