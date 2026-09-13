Çorum’da acı olay! Kuru otları yakmak isterken alevlerin arasında kaldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

YAŞLI ADAM ALEVLERİN ARASINDA KALARAK CAN VERDİ

Ekiplerce yapılan kontrolde alevlerin arasında kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bağuç'un cenazesi, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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