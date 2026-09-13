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Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:17

Çorum’da acı olay! Kuru otları yakmak isterken alevlerin arasında kaldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakmak isteyen 81 yaşındaki Paşa Bağuç alevlerin arasında kaldı. Ekiplerce yapılan kontrolde Bağuç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çorum’da acı olay! Kuru otları yakmak isterken alevlerin arasında kaldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
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Olay, Sungurlu ilçesi Terzili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşa Bağuç (81), evinin bahçesinde kuru otları tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM ALEVLERİN ARASINDA KALARAK CAN VERDİ

Ekiplerce yapılan kontrolde alevlerin arasında kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bağuç'un cenazesi, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

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Çorum’da acı olay! Kuru otları yakmak isterken alevlerin arasında kaldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
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