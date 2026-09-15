Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da aile faciası! Amca yeğen tartışması kanlı bitti: Kavgayı ayırmaya çalışan genç kurşunların hedefi oldu!
Giriş Tarihi: 15.09.2026 17:00

Çorum'da aile faciası! Amca yeğen tartışması kanlı bitti: Kavgayı ayırmaya çalışan genç kurşunların hedefi oldu!

Çorum'da meydana gelen aile içi tartışma kanlı bitti. Amca ile yeğeni arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 24 yaşındaki Celal Atakan tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda yeğen yaralanırken, şüpheli amca jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çorum’da aile faciası! Amca yeğen tartışması kanlı bitti: Kavgayı ayırmaya çalışan genç kurşunların hedefi oldu!
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Olay, merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (26) ile amcası İ.Ş. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş., tüfekle ateş açtı.

CELAL KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) ve yeğen M.Ş. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YEĞEN YARALANIRKEN AMCA GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri şüpheli İ.Ş.'yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

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