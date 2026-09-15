Çorum’da aile faciası! Amca yeğen tartışması kanlı bitti: Kavgayı ayırmaya çalışan genç kurşunların hedefi oldu!

CELAL KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) ve yeğen M.Ş. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.