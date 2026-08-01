Çorum’da define operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Büyüksöğütözü köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56), define aramak amacıyla kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 jeneratör, 1 elektrikli beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri ve yakıt bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kazı için A.K. (59) ve A.E.C. (38) ile anlaştıkları belirlendi. Bunun üzerine iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 94 adet farklı çaplarda mermi, 56 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 yer altı görüntüleme cihazı, 1 yılan kamera, 3 el telsizi, 3 jeneratör ve 2 beton kırıcı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.S., N.İ.A., K.B., A.K. ve A.E.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.