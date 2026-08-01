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Giriş Tarihi: 1.08.2026 21:58

Çorum’da define operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda patlayıcı madde, silah ve çok sayıda teknik ekipman ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da define operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Büyüksöğütözü köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56), define aramak amacıyla kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 jeneratör, 1 elektrikli beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri ve yakıt bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kazı için A.K. (59) ve A.E.C. (38) ile anlaştıkları belirlendi. Bunun üzerine iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 94 adet farklı çaplarda mermi, 56 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 yer altı görüntüleme cihazı, 1 yılan kamera, 3 el telsizi, 3 jeneratör ve 2 beton kırıcı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.S., N.İ.A., K.B., A.K. ve A.E.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Çorum’da define operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
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