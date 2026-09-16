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Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:47

Çorum'da eş dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kendini vurdu

Çorum’un Osmancık ilçesinde TIR şoförü İsmail B. (31), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin B.’yi çalıştığı markette tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin bir çocuklarının olduğu ve daha önce bir kez boşanıp yeniden evlendikleri öğrenildi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da eş dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kendini vurdu
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Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. TIR şoförü İsmail B. (31), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin B.'nin çalıştığı markete gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B., tabancayla eşi Yasemin B.'ye ateş etti. Ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasemin B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yasemin B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İsmail B. ise ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmail B., burada hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE BOŞANIP 2. KEZ EVLENMİŞLER

Yaşanan olayın ardından çiftin aile hayatına ilişkin de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İsmail B. ve Yasemin B. çiftinin bir çocuklarının olduğu, daha önce bir kez boşanıp ardından yeniden evlendikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇORUM

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Çorum'da eş dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kendini vurdu
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