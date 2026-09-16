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Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:35

Çorum’da eş dehşeti! Yasemin Balcı çalıştığı markette vahşice katledildi: Aynı silahı kendisine doğrultup…

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı’yı çalıştığı markette tabancayla vurarak vahşice katletti. Cani eş silahı kendisine doğrultup intihar etti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çorum’da eş dehşeti! Yasemin Balcı çalıştığı markette vahşice katledildi: Aynı silahı kendisine doğrultup…
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Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Boşanıp yeniden evlenen İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı'nın çalıştığı markete gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı.

YASEMİN VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanında bulunan tabancayla eşi Yasemin Balcı'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Balcı, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

Yaralı halde Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balcı da yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANCIK #ÇORUM

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Çorum’da eş dehşeti! Yasemin Balcı çalıştığı markette vahşice katledildi: Aynı silahı kendisine doğrultup…
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