Çorum’da eş dehşeti! Yasemin Balcı çalıştığı markette vahşice katledildi: Aynı silahı kendisine doğrultup…

YASEMİN VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanında bulunan tabancayla eşi Yasemin Balcı'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Balcı, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.