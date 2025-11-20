Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı
Giriş Tarihi: 20.11.2025 16:50

Çorum’un Alaca ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve uzun yıllar faili meçhul kalan vahşi cinayet, 11 yıl sonra çözüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'taki müstakil evde 6 Ocak 2014'te bakıcısı tarafından cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 71 yaşındaki Asiye Şahin'in cinayet faili yıllarca bulunamamıştı. Dosya 11 yıl sonra tekrardan açıldı. Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı ve Cinayet Büro Amirliği tarafından 14 ay süren titiz çalışma yürütüldü. Yapılan kapsamlı araştırmalar, delil incelemeleri ve yeniden değerlendirilen izler sonucunda olayın şüphelisi olarak 34 yaşındaki M.E.Y. tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, CEZAEVİNDE ÇIKTI

Şüpheli M.E.Y.'nin başka bir suçtan dolayı zaten Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunduğu belirlendi. Cinayet dosyası kapsamında 18 Kasım 2025'te adliyeye sevk edilen zanlı, Alaca Sulh Ceza Hakimliği tarafından Asiye Şahin'i kasten öldürme suçundan tutuklandı. 11 yıldır çözülemeyen cinayet olayı, polis ekiplerinin kararlı çalışmasıyla aydınlatılmış oldu.

