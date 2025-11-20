Çorum’da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı

Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'taki müstakil evde 6 Ocak 2014'te bakıcısı tarafından cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 71 yaşındaki Asiye Şahin'in cinayet faili yıllarca bulunamamıştı. Dosya 11 yıl sonra tekrardan açıldı. Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı ve Cinayet Büro Amirliği tarafından 14 ay süren titiz çalışma yürütüldü. Yapılan kapsamlı araştırmalar, delil incelemeleri ve yeniden değerlendirilen izler sonucunda olayın şüphelisi olarak 34 yaşındaki M.E.Y. tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, CEZAEVİNDE ÇIKTI

Şüpheli M.E.Y.'nin başka bir suçtan dolayı zaten Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunduğu belirlendi. Cinayet dosyası kapsamında 18 Kasım 2025'te adliyeye sevk edilen zanlı, Alaca Sulh Ceza Hakimliği tarafından Asiye Şahin'i kasten öldürme suçundan tutuklandı. 11 yıldır çözülemeyen cinayet olayı, polis ekiplerinin kararlı çalışmasıyla aydınlatılmış oldu.