Çorum’da feci kaza! Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 7.9.2025 22:02

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alaca ilçesinde A.B.A. idaresindeki 19 AEN 283 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada araçta bulunan Caferiye A. (76) hayatını kaybetti, sürücü ile Yaşar A, Enes A. ve Nurgül A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Caferiye A'nın naaşı ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,96 promil alkollü olduğu belirlendi.

