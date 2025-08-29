Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza! TIR'ın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.8.2025 20:36

Çorum'da feci kaza! TIR'ın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Çorum'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Çorum’da feci kaza! TIR’ın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Buharevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan Y. idaresindeki 55 AKG plakalı tır, Mahmutevler 6. Sokağa dönüş yapmak istediği sırada bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Edanur Yılmaz'a çarptı. Tırın altında kalan çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINAN ÇOCUK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da feci kaza! TIR'ın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz