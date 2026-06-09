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Giriş Tarihi: 9.06.2026 05:29

Çorum'da hafif ticari araç yan yola uçtu! Yaralılar var

Çorum'da hafif ticari aracın istinat duvarından yan yola uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da hafif ticari araç yan yola uçtu! Yaralılar var
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Çorum'daki kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 06 HB 7054 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yan yola düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇORUM #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Çorum'da hafif ticari araç yan yola uçtu! Yaralılar var
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