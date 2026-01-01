Çorum’da husumetlilerin kavgasında kan aktı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Ramazan Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli C.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.