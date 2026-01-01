Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da husumetlilerin kavgasında kan aktı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 1.01.2026 23:08

Çorum'da 21 yaşındaki Ramazan Kılıç ile husumetlisi 19 yaşındaki C.S., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, elinde pompalı tüfekle olay yerine geri gelen C.S., aracın içerisinde oturan Kılıç’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, kıskıvrak yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kılıç (21) ile C.S. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evden ayrıldı.

Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle olay yerine geri dönen C.S., evin önünde park halindeki otomobilde oturan Kılıç'a ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Ramazan Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli C.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

