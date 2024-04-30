Çorum’da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren kişiye müebbet hapis

Olay, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde 22 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Sefer Öztürk'ün cansız bedeni, odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında bulundu.

Trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan Öztürk'ün ölümüne ilişkin araştırma yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bu kişinin karın bölgesinde ateşli silah yarası tespit etti. Daha sonra olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Karaçam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kasten ya da tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan Mustafa Karaçam için Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşma yapıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın "kasten ya da tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını ve cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

Sanık Mustafa Karaçam'ın avukatları ise sanığın tüfeği öldürme kastı olmadan ateşlediğini ifade etti. Maktulün olay sırasında traktörü üzerine sürmesinden dolayı meşru müdafaa için ateş ettiğini belirten avukatlar, ilgili maddelerden ceza verilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan sanık Mustafa Karaçam da olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Karaçam'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.