Çorum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından A.M.A. ve M.A.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör