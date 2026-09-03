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Giriş Tarihi: 3.09.2026 09:09

Çorum'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Çorum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Çorum'un Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak'ta bıçaklı kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A.A.A., arkadaşlarıyla birlikte önceden husumetli olduğu A.M.A. ve M.A.A.'nın yaşadığı eve gitti.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede A.A.A.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından A.M.A. ve M.A.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇORUM

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Çorum'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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