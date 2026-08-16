Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 06 NG 182 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 06 ENN 77 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ç., E.E.Ç., E.Ç., Y.K. ve İ.Ç. yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.