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Giriş Tarihi: 16.08.2026 17:36 Son Güncelleme: 16.08.2026 17:43

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 06 NG 182 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 06 ENN 77 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ç., E.E.Ç., E.Ç., Y.K. ve İ.Ç. yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#ÇORUM #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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