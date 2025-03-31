Çorum’da işyerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa D. (33), arkadaşı Nurettin B. (33) ile birlikte eski işyerine gitti. Burada eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve oğlu İlhami T. (26) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, işyeri sahibinin akrabası olduğu öğrenilen Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) ise odunla darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurettin Biçer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan Mustafa D.'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Darp sonucu yaralanan baba ve oğlunun tedavileri sürerken, olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.