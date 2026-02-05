Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da kan donduran olayda yeni gelişme: Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayırmıştı!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 10:40

Çorum'da kan donduran olayda yeni gelişme: Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayırmıştı!

Çorum'da, komşusu Ali Osman Kaya'yı (76) öldürüp cesedini 6 parçaya bölerek dere yatağına, başını ise cesetten 2 kilometre uzağa atan A.F.K. ile ağabeyi, babası ve komşusu, bugün adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Çorum’da kan donduran olayda yeni gelişme: Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayırmıştı!
  • ABONE OL

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler Kaya'yı bulmak için çalışma başlattı. Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında Kaya'nın parçalanmış cansız bedenini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.'yi gözaltına alındı.

Ali Osman Kaya

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli sorgusunda, husumetli olduğu Kaya'yı bağ evinde tüfekle öldürdüğünü, ardından kesici aletle 6 parçaya ayırıp dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve komşusu H.A. da gözaltına alındı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da kan donduran olayda yeni gelişme: Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayırmıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz