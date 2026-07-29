Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da akıalmaz olay! Yolda karşılaşıp saç başa kavga ettiler: O anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:20 Son Güncelleme: 29.07.2026 16:21

Çorum’da akıalmaz olay! Yolda karşılaşıp saç başa kavga ettiler: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Çorum'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Yolda karşılaşan 2 kadın birden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaya 4 kadın karışırken 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay, cep telefonu kamerasında böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çorum’da akıalmaz olay! Yolda karşılaşıp saç başa kavga ettiler: O anlar kameraya böyle yansıdı!
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Olay, saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti.

SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER

Taraflar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokatlarla darbetti. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

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Çorum’da akıalmaz olay! Yolda karşılaşıp saç başa kavga ettiler: O anlar kameraya böyle yansıdı!
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