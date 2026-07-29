Çorum’da akıalmaz olay! Yolda karşılaşıp saç başa kavga ettiler: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti.