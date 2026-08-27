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Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:15

Çorum’da korkunç olay! Ümit Yılmaz yol ortasında başından vurulmuş halde bulundu

Çorum’da ekiplere gelen ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 46 yaşındaki Ümit Yılmaz yol ortasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çorum’da korkunç olay! Ümit Yılmaz yol ortasında başından vurulmuş halde bulundu
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Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35'inci Sokak'ta dün akşam yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin Ümit Yılmaz olduğunu ve başından silahla vurulduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

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Çorum’da korkunç olay! Ümit Yılmaz yol ortasında başından vurulmuş halde bulundu
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