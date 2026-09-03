Çorum’da korkutan kaza: Diyaliz hastalarını taşıyordu! 5 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Büyüktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Köylerden diyaliz hastalarını alarak İskilip ilçe merkezine götüren E.K. (27) yönetimindeki servis aracı iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Meydan Çayı'na uçtu. Kazada sürücü E.K. ile araçta bulunan 4 diyaliz hastası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan diyaliz hastaları ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.