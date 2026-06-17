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Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:38

Çorum’da korkutan yangın! Tek katlı bina alevlere teslim oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Depo olarak kullanılan tek katlı metruk binayı alevler sardı, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bina kontrollü şekilde yıkıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çorum’da korkutan yangın! Tek katlı bina alevlere teslim oldu
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Yangın, Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak'taki tek katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'ya ait depo olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürüldü.

METRUK BİNA YIKILDI

Metruk bina iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ekiplerince de sokakta güvenlik tedbiri alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM #YANGIN

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Çorum’da korkutan yangın! Tek katlı bina alevlere teslim oldu
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