Çorum’da leblebi dükkanında patlama: Milli güreşçi ve 4 arkadaşı yaralandı

Sungurlu İlçesi Sungurluoğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir leblebici dükkanının üst katında sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada işyerinde bulunan milli güreşçi Tansel Örtücü ve arkadaşları Enes Kalkan, Batuhan Öztemiz, Elvan Öztemiz ve Emin Ilgaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaralı daha sonra Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis işyerinde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı.