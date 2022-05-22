Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da leblebi dükkanında patlama: Milli güreşçi ve 4 arkadaşı yaralandı
Giriş Tarihi: 22.5.2022 12:51 Son Güncelleme: 22.5.2022 13:37

Çorum'da leblebi dükkanında patlama: Milli güreşçi ve 4 arkadaşı yaralandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da leblebi dükkanında patlama: Milli güreşçi ve 4 arkadaşı yaralandı

Çorum'un Sungurlu İlçesinde bir leblebici dükkanının üst katında patlama meydana geldi. Bu sırada işyerinde bulunan milli güreşçi Tansel örtücü ile 4 arkadaşı yaralandı.

Sungurlu İlçesi Sungurluoğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir leblebici dükkanının üst katında sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada işyerinde bulunan milli güreşçi Tansel Örtücü ve arkadaşları Enes Kalkan, Batuhan Öztemiz, Elvan Öztemiz ve Emin Ilgaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaralı daha sonra Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis işyerinde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da leblebi dükkanında patlama: Milli güreşçi ve 4 arkadaşı yaralandı
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