Çorum’da minibüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Fatma E. ile kızı Merve E. (25) yola savrulurken, sürücü Nadir E.'nin kullandığı araç bariyere çarparak durdu. Kazada araç içinde sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Merve E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Çorum–Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.