Çorum’da minibüs TIR’a çarptı: Sürücüsü araçtan güçlükle çıkarıldı! 3 ağır yaralı

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışma ile sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.