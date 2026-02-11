Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da minibüs TIR'a çarptı: Sürücüsü araçtan güçlükle çıkarıldı! 3 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:45

Çorum'da minibüs TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı.

DHA Yaşam
Kaza, Çorum- Samsun kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nadir E. yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden Vedat E.'nin kullandığı TIR'a, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan Fatma E. ile kızı Merve E. yola savruldu, sürücü ise araçta sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışma ile sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

