Çorum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı!

Kazada sürücü Baki Gınık ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Karaoğlu ve Erol Öztemel ağır yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.