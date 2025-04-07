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Giriş Tarihi: 7.4.2025 20:55

Çorum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan Baki Gınık idaresindeki otomobile, aynı istikamette olan Menderes Karaçil’in kullandığı kamyon çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Çorum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı!

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir eden Baki Gınık idaresindeki otomobile, Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı istikamette seyir halinde olan Menderes Karaçil idaresindeki kamyon çarptı.

Kazada sürücü Baki Gınık ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Karaoğlu ve Erol Öztemel ağır yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çorum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı!
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