Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.03.2026 22:16

Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da otomobil takla attı: 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak parkta takla attı.

Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz