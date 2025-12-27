Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da şüpheli olay: Otomobilinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 16:55 Son Güncelleme: 27.12.2025 16:56

Çorum’da bir süredir kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Karameşe otomobilinde ölü bulundu.

Şüpheli olay, bugün sabah saatlerinde Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Karameşe'den haber alamayan yakınları, sabah evden çıktıklarında otomobilinin park halinde olduğunu gördü. Karameşe'nin de otomobilin içerisinde hareketsiz halde olduğunu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Oğuzhan Karameşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karameşe'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Karameşe'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

