Çorum’da şüpheli olay: Otomobilinde ölü bulundu!

Şüpheli olay, bugün sabah saatlerinde Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Karameşe'den haber alamayan yakınları, sabah evden çıktıklarında otomobilinin park halinde olduğunu gördü. Karameşe'nin de otomobilin içerisinde hareketsiz halde olduğunu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.