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Giriş Tarihi: 4.08.2026 23:29

Çorum'da TIR ile kamyon çarpıştı! 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı trafik kazasında kamyon sürücüsü yaşamını yitirirdi. Araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da TIR ile kamyon çarpıştı! 1 ölü
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Kaza, Çorum-Ankara kara yolu üzerinde Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan A. yönetimindeki kamyon, Özgür I.'nın kullandığı TIR'la çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Adnan A., olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda bulunan Okan E. ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇORUM

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Çorum'da TIR ile kamyon çarpıştı! 1 ölü
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