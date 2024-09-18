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Giriş Tarihi: 18.9.2024 17:56 Son Güncelleme: 18.9.2024 17:59

Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum yönüne seyir halinde olan Sinan Kodaz (19) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Sinan Kodaz olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan Fatma Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma Y., Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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