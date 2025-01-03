Çorum’da yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Günhan Mahallesi Atalay Sokak'ta, olay meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki Meral Çalar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, Meral Çalar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çalar'ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.