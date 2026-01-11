Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çorum'da okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 19:29

Çorum’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çorum'da okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte!

Çorum’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, öğrenciler ve veliler 12 Ocak Pazartesi günü için “Çorum’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler Valilikten gelecek olası tatil açıklamasına çevrildi. Peki, 12 Ocak Çorum'da okullar açık mı kapalı mı?

Çorum genelinde beklenen kuvvetli kar yağışıyla birlikte günlük yaşamda aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskine dikkat çekilirken, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların durumu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Valilikten yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çorum'da okul var mı yok mu?

ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Çorum'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Çorum Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

