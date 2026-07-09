Çorum’da zamanla yarış: Define aradığı mağarada sıkıştı! Ekipler seferber oldu...

ŞAHSA ULAŞILAMADI

Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, mağarada sıkıştığı değerlendirilen İ.A. isimli şahsa henüz ulaşılamadı.