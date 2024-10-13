Çorum’daki arazi kavgasında kan aktı: Muhtar Gazi Güler öldü kardeşi ağır yaralı!

Olay ilçeye bağlı Bolatçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy muhtarı Gazi Güler, kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, üzerindeki silahla köy muhtarı ve kardeşine ateş etti.

Açılan ateş sonucu Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Köylüler tarafından bir araçla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Güler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Vali Çalgan ve İl Jandarma Komutanı Çetinkaya köye gitti

Olayın duyulması üzerine Vali Ali Çalgan ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya köye giderek incelemelerde bulundu. Köyde cinayet nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.