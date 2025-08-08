CTE görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı’ ilanı yayımlandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin katılacağı "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı" ilanını yayınlandı. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Sınava ilişkin başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak olup 15 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adalet hizmetlerinin daha etkin, eksiksiz ve kesintisiz sürdürülmesinde en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi yolunda özveriyle görev yapan adalet teşkilatımızdaki her bir çalışma arkadaşımızın kariyer hedeflerini destekliyoruz. Bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.