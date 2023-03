Ctrl C Ne İşe Yarar? Ctrl+C Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl + C ne işe yarar sorusu, diğer kısayol tuşlarında olduğu gibi merak edilen bir sorudur. Söz konusu tuşun ne işe yaradığı bilinerek bilgisayar kullanımı çok daha kolay olacaktır. Ctrl + C kısayolu ne işe yarar sorusu da bu kapsamda araştırılmalıdır. Bu tuşun görevini öğrendiğinizde bilgisayarda yaptığınız çalışmalarda da etkin şekilde bu tuşu kullanabilirsiniz. Ctrl + C görevi nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bilgisayar kullanımında pratik kullanım sağlayan kısayol tuşlarının belirlenmesinde İngilizce kelimeler baz alınır. Bilgisayarda sıklıkla kullanılan kısayol tuşlarından biri de ctrl+c kısayoludur. Bu kısayol tuşu da İngilizce "copy" kelimesinden ortaya çıkmıştır. Örneğin belli bir metni seçip ctrl tuşu ile "c" harfine bastığınızda seçtiğiniz metin kopyalanacaktır. Kopyalanan metni, sayfanın istediğiniz yerine ctrl+v tuşu ile yapıştırabilirsiniz. Söz konusu kısayol tuşunun aktif kullanımı, özellikle Office programlarında çok işinize yarayacaktır.

Ctrl + C Kısayolu Ne İşe Yarar?

Ctrl+C kısayol tuşunun yaptığı işlev, sayfa menüsünde bulunan "kopyala" butonu ile aynıdır. Aynı işlevi sayfanın sol üst kısmında bulunan menü kısmına tıklayıp "kopyala" seçimini yaparak da gerçekleştirebilirsiniz. Tabi kısayol tuşlarının kullanımı çok daha pratik hareket etmenizi sağlayacaktır. Kısayol tuşlarının sağladığı en büyük kolaylık zaman kaybının önüne geçilmesidir. Buna benzer çok sayıda kısayol tuşu hakkında bilgi sahibi olunarak bilgisayarı daha profesyonel şekilde kullanabilirsiniz.