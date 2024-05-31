ÇÜ GES kuruyor

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in talimatı ve önderliğinde kurulan Güneş Enerjisi Santrali İnceleme ve Araştırma Kurulu, 2023 yılı sonunda Çukurova Üniversitesi arazisi üzerine bir GES santrali kurulması yönündeki hazırlıklarını tamamladı. Üniversite, bu önemli adımı atarak hem çevresel sorumluluk bilincini artırmayı hem de enerji ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

GES'in kurulmasıyla birlikte, Çukurova Üniversitesinin enerji tüketiminin önemli bir kısmının güneş enerjisiyle karşılanmasının amaçlandığı bu adım, sadece Üniversitenin karbon ayak izini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrenci ve personeline sürdürülebilir enerji alanında farkındalık kazandırarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek sağlayacak.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Çukurova Üniversitesi olarak, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Güneş Enerjisi Santrali kurulumuyla, bu hedefimize bir adım daha yaklaşacak ve öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve topluma öncülük edeceğiz. GES projemiz, üniversitemizin teknolojiye ve yenilikçiliğe verdiği önemi de vurguluyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sadece çevre için değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.