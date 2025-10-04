Cübbeli Ahmet’ten Gazze bahanesiyle Başkan Erdoğan’ı hedef alanlara sert tepki: İftira atıyorlar

Ahmet Mahmut Ünlü, 2 Ekim'de yayınladığı sohbetinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın Gazze için hiçbir şey yapmadığı ve Hamas'ı yalnız bıraktığı yalanını ortaya atan selefilere tepki gösteren Ünlü, "Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil hükümet düşmanlığı." şeklinde konuştu.

"FETÖ DARBESİ BAŞARILI OLSAYDI DEMEK İSTİYORLAR"

Ünlü, "İzmir'de meşhur selefiler Tayyip Bey'e çatıyor. Tayyip Bey Gazze için 'sokağa çıkın' demiyormuş. 15 Temmuz başarılı olsaydı CIA, MOSSAD, Amerika, Yunanistan, İran bizi işgal mi etseydi? Selefiler bunu istiyor. Memleketin ortasında video yayınlıyorlar. 'Keşke FETÖ darbesi başarılı olsaydı' demek istiyor. Bunun izahı budur. Sen mi çıktın sokağa? Selefiden, IŞİD'ten, El-Kaide'den kim çıktı? Müslümanlar, cemaatler, Muhammed Efendi Hazretlerimizin müritleri çıktı." dedi.

"SİZİN GAZZE İLE NE ALAKANIZ VAR"

"Sizin derdiniz Gazze değil, hükümet düşmanlığı" diyen Ünlü şunları kaydetti:

"Siz Suriye'yi Irak'ı mahvettiniz. Irak'ta Suriye'de bütün ehl-i sünneti astınız, kestiniz. Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip 'biz Gazzeciyiz' deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil hükümet düşmanlığı. Sizin derdiniz ehl-i sünnet düşmanlığı. Bunların hepsi terörist. Bunlar asker, polis öldürmeyi bilir."

"ZERRE KADAR İMANI OLAN TAYYİP BEY'E BU İFTİRAYI YAPABİLİR Mİ?"

Ünlü açıklamasında, "Zerre kadar imanı olan Tayyip Bey'e bu iftirayı yapabilir mi ya? Bütün devlet ayağa kalktı, askeriye ayağa kalktı. Devlet Bey'in çok büyük rolü oldu. Şimdi kalkmış neye çeviriyor işi şerefsiz." ifadelerini kullandı.