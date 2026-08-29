Çubuk turşu festivali kapılarını açıyor! Meksika’dan Bosna’ya 8 ülke, 150 stant, dev şölen!

Ankara'nın lezzet merkezi Çubuk, yılın en coşkulu organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 18. si düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Turşu Festivali, 3–6 Eylül 2026 tarihleri arasında Çubukabad Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, rekor katılım ve uluslararası ilgiyle başlayacak olan dev festival öncesinde Türkiye'ye ve dünyaya davette bulundu.





"ARTIK RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞ BİR FESTİVAL"

Festivalin 2005 yılından bu yana büyük bir değişim geçirdiğini belirten Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu yılki organizasyonun sınırları aştığını vurguladı:

"Bu sene Çubuk Festivalimizin on sekizincisini düzenliyoruz. 2005 yılında başlattığımız festivalimizin bu sene gerçekten farklı bir boyutu, farklı bir talebi ve farklı katılımları var. On sekiz deyince artık aklımıza rüştünü ispat etmiş, kendini ortaya koymuş, herkes tarafından bilinen, beklenen ve takip edilen bir festival geliyor."





REKOR SAYIDA ÜLKE KATILACAK VE YÖRESEL LEZZET ŞÖLENİ OLACAK

75 bin metrekarelik Çubukabad Parkı'nda 150 standın kurulduğunu ifade eden Demirbaş, festivalin uluslararası bir boyut kazandığını belirterek şöyle devam etti:

"Dillere destan Çubukabad Parkımızda 75 bin metrekarelik alanda 150 adet standımız bulunuyor. Hem yöresel lezzetlerimizi hem de ülkemizin kıymetli illerinin lezzetlerini yansıtan çok güzel stantlarımız var. Özellikle coğrafi işaretli ürünlerimiz münasebetiyle bu sene rekor sayıda katılımla turşucu esnafımız yer alıyor. Farklı boyutu ise uluslararası olma niteliği. Bu sene rekor bir ülke katılımımız var: Sekiz ülke katılım sağlıyor. İran'ından Avrupa'ya, Kazakistan'dan Mısır'a kadar birçok ülkeden talep geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Moldova, Gürcistan, Mısır ve Meksika'dan gelen yöresel halk dansları toplulukları kendi kıyafetleriyle ilçemize ayrı bir renk katacak."

Türkiye'nin farklı bölgelerinden de yoğun talep olduğunu ekleyen Demirbaş; Kars'tan Antep'e, Urfa'dan Trabzon'a, Ege ve Trakya'ya kadar pek çok ilin ürünlerinin sergileneceğini, ayrıca Aydın, Bursa, Edirne, Gaziantep ve Trabzon halk dansları ekiplerinin görsel bir şölen sunacağını aktardı.





"ÇUBUK TURŞUSU YÜZ YILLIK BİR GELENEKTİR"

Çubuk turşusunu özel kılan tescilli niteliklerine ve fermantasyon sürecine dikkat çeken Demirbaş, lezzetin sırrını şu sözlerle açıkladı:

"Çubuk turşumuzun coğrafi işarete sahip olması ürünün özellikli ve tescilli olduğunu gösterir. Ülkemizin birçok yerinde salatalık üretimi yapılıyor ama ilçemizin toprakları ve kaynak sularıyla yetişen salatalık turşuya farklı bir renk ve aroma katıyor. Buna sarımsağı, acı biberi, dereotunu, defne yaprağını, karabiberi, nohutu ekliyorsunuz. O fermantasyon süreci belki yüz yıllık bir gelenek. Fermente özelliğiyle sağlık açısından vücut direncini artıran, gastronomi anlamında nitelikli bir besin maddesi. Turşunun tuzunu, sirkesini, acısını ve oranlarını belirlemek bir usuldür; bunu doğru yaptığınız zaman gerçek lezzeti yakalarsınız."







ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Gündüz lezzet ve kültür durağı olan festival, akşamları ise yıldızlar geçidine sahne olacak. Dört gün boyunca gençlerin sevdiği ulusal sanatçılar Sinan Akçıl, Fatma Turgut, Bengü ve Poezî konserleriyle festival coşkusu zirveye taşınacak.

"BELEDİYE BÜTÇESİNDEN HARCAMA YAPILMADAN GERÇEKLEŞİYOR"

Turşunun pazar payının her geçen gün büyüdüğünü belirten Baki Demirbaş, ürünün dünya çapındaki başarısını ve festivalin hazırlık sürecini şu sözlerle tamamladı:

"Şu an 15 ülkeye ihracat yapılıyor. Özellikle Asya, Orta Doğu, Amerika ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan işletmelerimiz var. Geçen seneye göre talep arttı, iç pazar da gün geçtikçe büyüyor. Çubuk denilince turşu, turşu denilince Çubuk artık herkesin zihnine yerleşmiş durumda. Ayrıca son olarak şunu da eklemek isterim: Bu festival, belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan gerçekleşiyor. Tüm vatandaşlarımızı dört gün boyunca hem kışlık alışverişlerini yapmaya hem de Sinan Akçıl, Fatma Turgut, Bengü ve Poezî gibi değerli sanatçılarımızın konserleriyle neşeli vakit geçirmeye davet ediyoruz. Ulaşımı çok kolay, Ankara merkezine sadece bir saatlik mesafedeyiz."