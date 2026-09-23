Ankara’da otomobilde dehşet! Akaryakıt istasyonunda 2 kişi ölü bulundu

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Coşkun Petrol isimli iş yerinde nizami şekilde park edilmiş otomobil içerisinde iki erkek şahsın bulunduğu tespit edildi. Araçta bulunan kişilerin Emre Aktunç ve Berkay Yitkin olduğu belirlendi. Yapılan ön incelemede her iki kişinin de üzerinde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

İlk incelemelerde iki kişinin ölüm sebebinin zehirlenme olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı araştırmanın sürdüğü, ölüm nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği bildirildi.

EMRE AKTUNÇ'UN 8 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Olayda hayatını kaybeden Emre Aktunç'un, Mehmet Keziban oğlu, 16 Temmuz 1989 Çubuk doğumlu olduğu ve Erzurum'un Karayazı ilçesi Çavuş nüfusuna kayıtlı bulunduğu belirtildi. Aktunç'un Çubuk ilçesinde ikamet ettiği kaydedildi. Emre Aktunç'un suç kayıtlarında 2 adet kasten yaralama, 1 adet dolandırıcılık, 3 adet TCK 188, 1 adet tehdit, 1 adet çocuğun cinsel istismarı ve adi suçlar olmak üzere toplam 8 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

BERKAY YİTKİN'İN 10 SUÇ KAYDI VAR

Diğer kişi Berkay Yitkin'in ise Kazım Leyla oğlu, 2 Haziran 1995 Çubuk doğumlu olduğu ve Ankara'nın Çubuk ilçesi Çit nüfusuna kayıtlı bulunduğu belirtildi. Yitkin'in de Çubuk ilçesinde ikamet ettiği kaydedildi. Berkay Yitkin'in suç kayıtlarında 3 adet kasten yaralama, 1 adet TCK 191, 2 adet TCK 188 ve adi suçlar olmak üzere toplam 10 suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör