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Giriş Tarihi: 1.09.2026 21:38

Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon! 36 şüpheli yakalandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak aranan ve şüpheli kişilerin denetimlerden kaçmasına yardımcı oldukları değerlendirilen 36 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon! 36 şüpheli yakalandı
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Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama noktalarına ilişkin sosyal medya üzerinden bilgi paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, oluşturulan mesajlaşma grubu aracılığıyla denetim noktalarının konum ve bilgilerinin paylaşıldığı, bu sayede aranan şahısların, suça karışan kişilerin ve trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin kontrol noktalarından kaçmasının sağlandığı tespit edildi.

36 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmaların ardından Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül 2026 günü saat 05.00'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon! 36 şüpheli yakalandı
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