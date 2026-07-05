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Giriş Tarihi: 5.07.2026 20:46 Son Güncelleme: 5.07.2026 20:47

Cudi Dağı dönüşü 4 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 30 yaralı!

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından dönüş yolunda dört ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN Yaşam
Cudi Dağı dönüşü 4 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 30 yaralı!
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Kazalar, anma programının sona ermesinin ardından Cudi Dağı'ndan dönüş yapan araçların bulunduğu güzergâhta farklı noktalarda meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazalarda yaralanan 30 kişi ise ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi ile Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede uzun süre çalışma yürüttü. Jandarma ekipleri de kazaların yaşandığı noktalarda güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

#ŞIRNAK

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Cudi Dağı dönüşü 4 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 30 yaralı!
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