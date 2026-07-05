Cudi Dağı dönüşü 4 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 30 yaralı!

Kazalar, anma programının sona ermesinin ardından Cudi Dağı'ndan dönüş yapan araçların bulunduğu güzergâhta farklı noktalarda meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede uzun süre çalışma yürüttü. Jandarma ekipleri de kazaların yaşandığı noktalarda güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.