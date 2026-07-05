Cudi Dağı dönüşü 4 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 30 yaralı!

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede uzun süre çalışma yürüttü. Jandarma ekipleri de kazaların yaşandığı noktalarda güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

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