Çukur rezaleti

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak'ta 2 Aralık günü seyir halindeki otomobil, yol üzerindeki yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura daldı. Sürücü ise çukurdan bir türlü aracını çıkarmayı başaramadı. Otomobil, çağrılan çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak tamirciye götürüldü. Otomobilinde maddi hasar meydana gelmesi nedeniyle aracının hareket kabiliyetini kaybettiğini ifade eden sürücü, "Burada devamlı araçlar çukura düşüyordu. Mahalle sakinleri tarafından bu durum belediyeye bildirilmesine rağmen bir türlü gelip yapılmadı. Araçlarımız hasar görüyor, bir an önce gelip bu çukurun kapatılmasını istiyoruz. Daha fazla vatandaşımız zarar görmesin, ayrıca bu hasar gören aracın zararının karşılanmasını istiyoruz. 4 aydır bu çukur böyle. Biz 3-4 aracı düşmekten kurtardık ama daha kötüsü yaşanmasın. Lütfen belediye ekipleri gelsin şu yolu yapsın" diyerek tepkisini ifade etti.