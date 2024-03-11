Çukurova GİAD başkan adaylarını dinliyor: Adana’nın mutluluğunu sağlayın

Adana'ya katkı koyacak her vizyon projenin kentin geleceğinin şekillenmesi açısından büyük önemi olduğunu kaydeden Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, "Bizim konuşmamız gereken dünya kenti Adana yolunda yapılması gereken, Adana'nın çehresini değiştirecek, eski görkemli günlerine kavuşturacak vizyoner projeler, yaşayanları mutlu edecek projelerdir. Mutluluk, refah, memnuniyet şehrin içinden başlar. Benim çocuğum bu şehre geri dönmeyi hayal etmeli, bu şehirden gitmeyi hayal etmemeli. Bir Adanalı olarak tüm adaylardan isteğim. Adana'nın mutluluğunu sağlayın. Hizmet yaparken Adana'nın kültürünü, sosyal yapısını, Adanalının gelecek beklentilerini göz ardı etmeyin" dedi.

Cumhur İttifakı'nın başkan adayları da projelerini anlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun insanlar artık Adana'da yeni bir dönem başlasın istiyorlar. Bir şehri güvenilir ve nitelikli kılan sadece orada yapılan hizmetler değildir. Bir şehri nitelikli ve keyifli kılan orada yaşayan güzel insanlardır. Madem adanmışlık ruhuyla ve inançla hareket ediyoruz, madem toplum hiçbir şey eskisi gibi olmasın, yeni bir dönem başlasın beklentisi içerisinde, bize de Adana'da heyecan uyandıracak ve bu şehri geleceğe taşıyacak vizyon projeler ortaya koymak yakışır" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler de, daha yaşanılabilir bir Çukurova'yı halka kazandırmak için projeleri hazırladıklarını kaydetti. 31 Mart'ın Adana ve ilçelerine hizmetin fırsatı olduğunu ifade eden Cingözler, "Bu dönemin Adana için büyük şans olduğunu düşünüyorum. Fatih başkanımla birlikte el ele verip, ilçemizi, Adanamızı, yaşadığımız şehrimizi güzelleştirmek için çalışacağız. Adana artık güzel hizmeti, güzel hizmetle buluşmayı hak ediyor. Biz bunun için yola çıktık" şeklinde konuştu.