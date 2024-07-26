Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın son hazırlıkları tamamlanıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışına yönelik hazırlıkları inceleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ağustos 2024 tarihinde, havalimanında faaliyet gösterecek olan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, alt yapı, üst yapı çalışmaları tamamlanan ve açılış günü belirlenen havalimanının, genel güvenliği, işleyişi, iç ve dış hatlarda verilecek olan hizmetler, havalimanı bünyesinde faaliyet gösterecek olan kamu kurumlarının yerleşimi, personel yapısı, yerine getirecekleri iş ve işlemler, birimler arası koordinasyon ve ilgili çeşitli hususlar değerlendirildi, hazırlıklar gözden geçirildi.

Toplantının ardından Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, havalimanı içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar ve işleyiş hakkında ilgililerden bilgiler alan Pehlivan, havalimanı yerleşkesi içerisinde bulunan Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Pehlivan'a, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı V. Jandarma Albay Mehmet Özkul, Sahil Güvenlik Komutan V. Yarbay Fecri Yılmaz, DHMİ Havaalanı Müdürü Seracettin Yıldırım, Favori Air-Port İşletme Müdürü Oğuz Oflaz, Havalimanı Koordinatörü Uğur Hızal ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti.