Çukurova Üniversitesi’nden öğrencilere ücretsiz iftar yemeği

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Ramazan ayı süresince öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği verecek. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve hayırsever iş insanı Zeki Kıvanç arasında imzalanan sponsorluk protokolü kapsamında, kampüste eğitim gören öğrenciler Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeğinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Her gün düzenli olarak verilecek iftar programı sayesinde öğrenciler hem bir araya gelme hem de Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşama imkânı bulacak. Kampüs içerisinde oluşturulacak iftar organizasyonlarıyla birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite yönetimi, öğrencilere yönelik bu anlamlı desteklerinden dolayı Kıvanç Ailesi ve Bali Rüzgar Elektrik yetkililerine teşekkür ederek, sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen bu tür iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.