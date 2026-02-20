Haberler Yaşam Haberleri Çukurova Üniversitesi'nden öğrencilere ücretsiz iftar yemeği
Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:21

Çukurova Üniversitesi'nden öğrencilere ücretsiz iftar yemeği

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Ramazan ayı süresince öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği verecek. Her gün düzenli olarak verilecek iftar programı sayesinde öğrenciler hem bir araya gelme hem de Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşama imkânı bulacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova Üniversitesi’nden öğrencilere ücretsiz iftar yemeği
  • ABONE OL

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Ramazan ayı süresince öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği verecek. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve hayırsever iş insanı Zeki Kıvanç arasında imzalanan sponsorluk protokolü kapsamında, kampüste eğitim gören öğrenciler Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeğinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Her gün düzenli olarak verilecek iftar programı sayesinde öğrenciler hem bir araya gelme hem de Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşama imkânı bulacak. Kampüs içerisinde oluşturulacak iftar organizasyonlarıyla birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite yönetimi, öğrencilere yönelik bu anlamlı desteklerinden dolayı Kıvanç Ailesi ve Bali Rüzgar Elektrik yetkililerine teşekkür ederek, sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen bu tür iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Üniversitesi'nden öğrencilere ücretsiz iftar yemeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz