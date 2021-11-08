Cuma Günü 12 Kez Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti Nedir, Önemi ve Sırları Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ayeti olarak bilinen Ayetel Kürsi, Bakara Suresinde yer almıştır. En çok okunan ve fazileti en büyük dualardan birisidir. Her türlü kazadan, beladan, hastalıktan korunmak için özellikle farz olan namazların ardından daha sık okunmaktadır. Ayetel Kürsi fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında da çok fazla bilgi bulunur. Bir hadiste Ayetel Kürsi'yi Cuma günü 12 kez okumanın faziletine vurgu yapılmıştır. İşte, Ayetel Kürsi duasını Cuma günü 12 kez okumanın fazileti

Ayetel Kürsi'yi Cuma Günü 12 Kez Okumanın Fazileti

Her türlü korku ve evhamı giderir.

Tehlikelerden ve tüm musibetlerden korur.

Cuma günü okunan Ayetel Kürsi'nin dileklerin kabulüne vesile olacağı umulur.

Bir hadis-i şerife göre: ''Ümmetimden kim Cuma günü sabahı 12 defa Ayetel Kürsi'yi okur ve ardından iki rekât namaz kılarsa Allah (C.C) onu şeytanların ve kötü zalim kimselerin şerrinden korur.''

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Ayetel Kürsi Duası Abdestsiz Okunur Mu?

Ayetel Kürsi'yi okuyacak olanların kafasına takılan soru işaretlerinden birisidir. Ayetel Kürsi diğer Kur'an surelerinde olduğu gibi ezbere okunduğunda abdestsiz okunmasında sakınca yoktur. Bu dua Kur'an-ı Kerim'e temas ederek okunacaksa mutlaka abdest alınmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak günahtır. Ancak bu duayı ezbere bilen ve zihninden okuyan kişinin namaz abdesti almasına gerek yoktur. Yine de âlimler Ayetel Kürsi'yi abdestli okumanın daha büyük faziletleri olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle de Ayetel Kürsi duasını okurken abdest alınması tavsiye edilir.

Ayetel Kürsi Neden Okunur?

Ayetel Kürsi, günümüzde en çok okunan dualar arasında ilk sırada yer alır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli ayet olması bunun en büyük nedenidir. Koruyucu özelliği olan Ayetel Kürsi, özellikle kötülüklerden, nazarlardan korunmak için okunmaktadır. Allah'ın gücünün sonsuzluğu ve yüceliğini anlatan bu sure, yaşanmış ve yaşanacak dünyevi ve uhrevi tüm sıkıntılar için yüce yaratana sığınmak üzere okunur.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.