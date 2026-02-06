Cuma hutbesinde deprem ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekildi

Hutbede, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) "Müminler bir binanın tuğlaları gibidir; birbirlerini desteklerler" hadis-i şerifi de paylaşılarak, toplumun afet zamanlarında birbirine kenetlenmesinin önemi vurgulandı. Özellikle üç yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hatırlatıldığı hutbede; vatandaşların o dönemde omuz omuza vererek enkazdan kurtarılan her bir kardeşi için sevindikleri, hayatını kaybedenler için ise aynı acıyı paylaştıkları belirtildi.

Hutbede ayrıca, vatan ve bayrak sevgisi ile milletin birlik ve beraberliğinin bir bütünlük içinde sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Deprem ve afet gibi zor zamanlarda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığının dile getirildiği hutbe, şehitler ve afetlerde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.