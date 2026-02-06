Haberler Yaşam Haberleri Cuma hutbesinde deprem ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekildi
Giriş Tarihi: 6.02.2026 15:23

Cuma hutbesinde deprem ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekildi

Türkiye’de 81 ildeki tüm camilerde okutulan Cuma hutbesinde, birlik ve beraberliğin önemi ile depremzedelere yardım ve dayanışma ruhu öne çıkarıldı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, Yüce Allah’ın müminleri “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın, bölünüp parçalanmayın” şeklindeki uyarısı hatırlatıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Cuma hutbesinde deprem ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekildi
  • ABONE OL

Hutbede, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) "Müminler bir binanın tuğlaları gibidir; birbirlerini desteklerler" hadis-i şerifi de paylaşılarak, toplumun afet zamanlarında birbirine kenetlenmesinin önemi vurgulandı. Özellikle üç yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hatırlatıldığı hutbede; vatandaşların o dönemde omuz omuza vererek enkazdan kurtarılan her bir kardeşi için sevindikleri, hayatını kaybedenler için ise aynı acıyı paylaştıkları belirtildi.

Hutbede ayrıca, vatan ve bayrak sevgisi ile milletin birlik ve beraberliğinin bir bütünlük içinde sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Deprem ve afet gibi zor zamanlarda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığının dile getirildiği hutbe, şehitler ve afetlerde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma hutbesinde deprem ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz