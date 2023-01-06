Cuma hutbesınde kar ve yağmur duası

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve şu ana kadar beklenen kar yağışının olmaması nedeniyle önümüzdeki dönemde kuraklık ve susuzluk yaşanabileceği endişesi artıyor. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, kar ve yağış için dua edildi. "Besmele: Berekete Açılan Kapı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Son zamanların en kurak günlerinin yaşandığına dikkati çekilen hutbede, "Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte rahman ve rahim olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah'ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah'ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma" duası edildi.