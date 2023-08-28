Cuma Namazı Ne Kadar Sürer? Cuma Namazı Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter, Ortalama Kaç Dakika Sürer?

Cuma namazı, toplu yapılan bir ibadet olduğu için İslam inancına göre ifade ettiği anlam çok büyüktür. Hafta bir kez yapılan bu ibadet, Müslümanların bir arada olduğunun, kardeşliğinin de timsalidir. Namaza gitmek isteyenler bu namazla ilgili bazı hususları merak edebilirler. Cuma namazı ne kadar sürer, ne zaman başlar ne zaman biter, ortalama kaç dakika sürer soruları konu ile ilgili merak edilenlerden bazılarıdır.

Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?

Cuma namazı, Cuma günü öğle ezanının okunmasını müteakip camilerde ve il müftülükleri tarafından izin verilen mescitlerde kılınır. Söz konusu namaz, ergen olup, akıl ve sağlık sorunu olmayan tüm erkeklere farzdır. Namaz, ezanın okunmasını müteakip camilerde kılınmaya başlanır. Cuma namazı, 4 rekât sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 6 rekat şeklinde kılınır. Sünneti cemaatin her biri kendisi kılar. Farz is toplu olarak imamın önderliğinde kılınır.

Cuma Namazı Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

Cuma namazı, Cuma günü öğle ezanı ile başlar. Öncelikle cemaat 4 rekât sünneti kılar. Sünnetin kılınmasını müteakip müezzin tarafından tekrar ezan okunur ve imam hutbe için minbere çıkar. Hutbenin konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve minberde imam tarafından okunur. Hutbenin okunması yaklaşık 15 dakika sürer. Sonrasında ise müezzin tarafından kamet okunmasını müteakip Cuma namazının farzı kılınır. Farzın imam önderliğinde kılınmasını müteakip Cuma namazı biter. Kılınacak namaz ortalama 30 dakika sürer. Cumanın farzını kılan cemaat, camide namazı toplam 16 rekata tamamlayabileceği gibi bu namazı cami dışında kendi evinde de kılabilir. Cuma namazı önemli bir ibadet olduğundan toplumumuzda hassasiyet arz eder.