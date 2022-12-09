Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 9 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Müminlerin en çok huzura erdiği cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Cuma namazı hafta bir kez öğle saatlerinde camide cemaatle kılınır. İşte 9 Aralık 2022 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...