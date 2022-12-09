Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 9 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati vakti
Giriş Tarihi: 9.12.2022 10:52

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 9 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Diyanet tarafından Cuma namazı saati ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Birliğin ve beraberliğin sembolü olan cuma namazını camide cemaatle eda etmek isteyen İslam alemi, bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 9 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati vakti detayları…

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 9 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Müminlerin en çok huzura erdiği cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Cuma namazı hafta bir kez öğle saatlerinde camide cemaatle kılınır. İşte 9 Aralık 2022 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...

9 ARALIK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 9 Aralık tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:01

ANKARA:12:46

İZMİR:13:09

BURSA:13:01

ADANA: 12:36

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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 9 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati vakti
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